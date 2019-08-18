全球反送中活動遭中國人鬧場 王丹揭背後主謀

2019-08-18 16:16

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中延燒海外，海外港人及支持人士本週五、六（16、17日）在全球至少33個城市發起聲援活動，不料皆遭以海外中國留學生為主體的親中人士鬧場。中國社運人士王丹表示，這些行為背後顯然有北京相關部門和駐外使館的操縱，完全是當年「文革」翻版，他也警告這些中國留學生：「你們的不文明行為讓自己的祖國蒙羞」。

王丹今（18）日在臉書PO文表示，近來在澳洲、歐洲和美國的聲援香港的集會上，都出現了海外中國留學生為主體的鬧場行動。他認為，如此統一行動，背後顯然有北京相關部門和駐外使館的操縱。中共現在開始操練海外紅衛兵，這分明是試圖向全球擴散「紅色革命」，完全是當年「文革」的翻版。

王丹指出，在中共的全球滲透已經成為各國關注焦點的時候，北京這樣的行為，等於進一步自我認證了對全球範圍進行意識形態擴張，這只能反向刺激西方各國，進一步推動美國和歐盟國家的共識的形成。中共鼓動全球紅色擴張，動作過於明顯和囂張，必然引發負面效果，西方國家必然提高警惕。

對於參與活動的中國留學生，王丹表示，相信其中有一部分人並非五毛，只是小粉紅，「你們的行為確實是出於你們自以為的愛國心，但是，當你們集體高呼『草泥馬B』這樣的髒話的時候，你們的行為沒有為中國增加任何光彩，你們的不文明行為讓自己的祖國蒙羞」。

最後，王丹提醒，當初中共就是利用紅衛兵達到自己的政治目的，達到之後看到形勢不對，第一個拋棄的就是紅衛兵。歷史的經驗你們應當汲取，不要被中共利用了你們的愛國心。

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