溫哥華「港加同心」挺港人 中國人開法拉利掛五星旗對嗆

2019-08-18 15:54

〔本報駐加特約記者張伶銖／溫哥華報導〕溫哥華支持香港爭民主的「港加同心、全球抗暴」集會，於溫哥華時間17日下午4時在溫市車站舉行，但就遭到支持中國、反對香港獨立的唱反調陣營前來攪局。反對香港獨立的一方主要是在溫哥華的中國留學生，還有人將法拉利開上路，並在車蓋舖五星旗，另一人從車內拿起五星旗，感覺非常招搖及炫富。

「港加同心」動員約600人，而支持中國一派也有400多人，溫市車站外一下湧進1000多人的抗議人群，讓溫哥華警察不敢輕忽，加派人力前往維持秩序。中國人士手持五星旗及唱中國國歌「義勇軍行進曲」攪局，兩派人馬各自飆罵互不相讓，溫哥華市派出大批警察在場維持秩序，所幸兩陣營火氣雖大，但只是動口，沒有動手。

「港加同心」的抗議集會在溫哥華最繁忙的車站的Broadway/City Hall車站舉行，該活動由香港移民發起，自從香港「反送中」抗議開始以來，在溫哥華香港移民即以各種集會，包括連儂牆，聲援香港人的民主訴求，之前都相安無事，也無唱反調的抗議人士到現場。直到17日的這場活動，才有400多人到香港移民抗議的現場，他們準備大大小小的五星旗，不少人火氣很大，雙方人馬也都有飆罵。

警方指出，抗議過程當中，沒有人因為出手打人而被逮捕，但就有開車的司機，被警察發現一邊開車，而且一邊打電話，被開了368加幣的違規罰單，合新台幣8681元。

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