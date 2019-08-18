港人和平理性遊行民調 9成盼國際施壓推動訴求

2019-08-18 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動發展至今，「和理非」（和平理性非暴力）遊行人士始終佔運動參與者的大多數。有民眾因而於網路上發佈問卷，希望調查「和理非」人士意見。結果顯示，將近9成的受訪者認為就算影響經濟仍要支持運動，同時亦有9成希望透過國際壓力來推動運動訴求。

綜合港媒報導，調查發起人指出，本次問卷原本只是希望收集朋友間的意見，但問卷被放上網路平台後，不到4天時間就有93823人參與，其中93％認定自己是「和平理性非暴力」。

問卷顯示，受訪者中有99％不滿意政府的態度，98％認為警方執法不公正，90％希望積極運用國際壓力推動運動，89％認為就算運動嚴重影響經濟致經濟衰退，都依然會支持。

此外，對於香港應著重的範疇，55％認為「公義」最重要，其次依序為27％的「自由」、15％的「民生」，「經濟」則以3％殿後。

不過，有75％港人認同香港是中國的一部份，49％認為不該繼續使用「光復香港，時代革命」的口號，74％不認同污損中國國徽、丟國旗入海等挑戰國家主權的行為，發起人認為是反映反送中運動，並非挑戰國家主權或港獨。

發起人表示，由於「和理非」一詞涵蓋層面非常廣泛，因此希望透過問卷調查，了解「和理非」人士的主流意見，使日後的文宣及遊行活動能更準確地表達和理非的立場，找到大家的同路人。

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