反送中》遭港警爆眼女子報平安 感謝香港人：818維園見

2019-08-17 23:31

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」運動暴力事件不斷上演，11日一名女子遭港警近距離開槍，布袋彈穿透護目鏡造成右眼球爆裂，恐永久失明。女子17日透過妹妹在論壇發文，表示自己目前狀況一切安好，會考慮進一步法律行動，也呼籲香港民眾參與民陣舉辦的「818維園大集結」活動。

這名眼睛遭港警射傷的女子17日透過妹妹在連登討論區發文表示，「家姐一切安好，請大家放心，我地亦正考慮進一步既法律行動」、「家姐叫我轉告：多謝香港人，我會努力吃多點、睡多點！」

文中也呼籲香港民眾參加818維園集會，「不要讓仇恨蒙蔽你的雙眼，十年未晚啊」，希望大家能多注意安全，做任何事之前都要想清楚、有計劃，「我們香港人最棒的地方就是用腦」。

女子的妹妹也想澄清一些事，她表示，除了一位朋友代發文章之外，姊姊從來沒有授權任何人透露自己的狀況或隱私，先前曾有人自稱是哥哥，但其實兩姊妹並沒有哥哥，請大家請勿相信其他人或團體發表的訊息。

妹妹也強調，非常感謝所有為姊姊集氣和加油的香港人，最後再次呼籲大家參加818的維園集會，以紅字強調「五大訴求，缺一不可」。

18日香港民間人權陣線將舉辦「818維園大集結」，呼籲「煞停警黑亂港、落實五大訴求」，號召香港市民集結，以「和理非」（和平理性非暴力）抗爭一日，並提醒示威者務必進入維多利亞公園。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法