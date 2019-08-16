反送中》買雷射筆浸大生批警濫捕威嚇 多名學生收到恐嚇訊息

2019-08-16 20:46

〔即時新聞／綜合報導〕香港浸會大學學生會長方仲賢日前因購買雷射筆，竟被數名便衣員警以「藏有攻擊性武器」為由逮捕，獲釋後在今（16）日首度召開記者會；會中有多所大學的學生會成員指出，最近收到不明人士傳來的恐嚇訊息。

綜合港媒報導，浸會大學學生方仲賢6日在深水埗購買10支雷射筆，遭警察逮捕，港人對警方的舉措相當不滿，在6日晚間包圍深水埗警署，質疑警察濫捕。警方在7日召開記者會，堅稱方生持的是有殺傷力的「鐳射槍」，而且認為是方生舉措可疑、試圖逃跑，才上前壓制。港人為此舉辦了「8/7觀星日」，其後的集會也時常邀請大家攜帶雷射筆，諷刺警方的行徑和說辭。

方仲賢在8日傍晚獲釋，他在今日的記者會上說，6日晚間7點有5名警察圍住他，然而只有其中一個攜帶「和平常不同」的「委任證」。針對警察宣稱他「逃跑」，方仲賢說，他當時被陌生黑衣人接近，對方還試圖用武力制伏他，以為遇到搶劫，才嘗試掙脫、離開。被捕時，警察箍住他的頸部，還在耳邊出聲恐嚇，要他不要把事情搞大。他對因為聲援自己而被捕的人感到難過，也說購買的雷射筆只是上課會用到的常見文具，絕非警察口中的「鐳射槍」。他會保留法律追訴權，向無故拘捕他的警察提起告訴。

記者會上，浸大學生會外務副幹事長梁兆玉指出，14日收到一封語帶威脅的奇怪訊息，內容寫道，「做任何事前要三思而行」、「如果不明白這個道理，我可以親自去你家」，訊息還附上梁兆玉的父母姓名，說「可以找她父母談」。香港教育大學臨時行政委員會會長梁耀霆、前香港大學學生會外務副會長彭家浩說，他們也在社群媒體上收到類似的恐嚇留言，不過他們一致表示，「不會向惡勢力低頭」。

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