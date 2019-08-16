笑死！中國油輪改名躲美制裁 但全世界都知道了

2019-08-16 17:21

〔即時新聞／綜合報導〕中國崑崙控股公司所擁有的一艘超大型油輪，在前往麻六甲海峽期間竟然改了名字，可能是因為上面載滿伊朗原油，違反了美國經濟制裁，這才偷偷摸摸假裝自己是另一艘船，沒想到完全都被船舶追蹤網站看得一清二楚。

《路透》報導，該艘油輪的名字原本是Pacific Bravo，6月5日於貨艙滿載的情況下，關閉了向其他船隻發出位置和方向訊號的轉發器，到了7月18日重新開啟時船名竟改成Latin Venture，相關數據更顯示貨艙變得空空如也。

據悉，超大型油輪一次可裝載約200萬桶石油，總價值在1.2億美元上下（約新台幣37.5億元）。雖然《路透》無法確認石油在何處或是否全數卸載，但完全可以確認Pacific Bravo與Latin Venture就是同一艘船。

原來，船舶訊息提供商Refinitiv和船舶追蹤公司VesselsValue的資料顯示，Pacific Bravo與Latin Venture都發送出由國際海事組織（IMO）發布的唯一船艦識別號IMO9206035。

美國官員曾警告亞洲港口別讓裝有伊朗原油的Pacific Bravo停靠，杜拜StarFuels石油經紀人對此分析，該船在被美方指名後突然更改船名，唯一可能的原因就是要欺騙買家它不是違反美國制裁的那艘船。

伊朗官員對此尚未回應，中國外交部對此消息不予置評，崑崙控股公司沒也沒有回答相關提問。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法