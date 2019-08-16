反送中》李嘉誠首度表態！登報「8個字」耐人尋味

2019-08-16 07:23

〔即時新聞／綜合報導〕香港返送中抗爭發生多次警民激烈衝突，甚至傳出解放軍駐兵深圳，對此香港首富李嘉誠首度表態，在多份香港報紙上刊登8個大字「黃台之瓜，何堪再摘」，立場耐人尋味。

《星島日報》報導，李嘉誠在多份報紙上刊出廣告「正如我之前講過：黃台之瓜，何堪再摘。」並署名「一個香港市民李嘉誠」。另一款在《香港商報》的廣告則說「最好的因可成最壞的果」、「愛中國、愛香港、愛自己、愛自由、愛包容、愛法治」，並強調反暴力，「以愛之義，止息怒憤」，同樣署名「一個香港市民李嘉誠」。

「黃台之瓜，何堪再摘」來自於唐章懷太子李賢的名作黃台瓜辭，全文為「種瓜黃台下，瓜熟子離離。一摘使瓜少，再摘使瓜稀。三摘猶自可，摘絕抱蔓歸。」李賢是武則天的二子，曾在兄長死後擔任太子，但被武后廢為庶人，黃台瓜辭便是感嘆母子親情在權力鬥爭下的變質，用黃台之瓜比喻唐代宗室不堪一再損傷，但李賢最終仍被逼自殺。

2016年李嘉誠就曾引用「黃台之瓜，何堪再摘」，回應旺角警民衝突，但當時他拒絕回應誰是損害香港的「摘瓜人」，僅呼籲港人以香港利益為重。

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