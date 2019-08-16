中國駐德大使：香港局勢若失控 中央將接手

2019-08-16 05:28

〔中央社〕中國駐德國大使吳懇今天表示，中國軍隊在領土內移動很正常，但如果香港局勢失控，中央政府將接手。

吳懇接受德國第二電視台（ZDF）訪問一開始即指出，香港示威的起因雖然是「逃犯條例」，港府也宣布暫緩修訂，示威者卻走向極端和暴力。

吳懇不願評論中國軍隊集結在香港邊界的報導，不過他強調自從主權移交中國，解放軍就在香港有駐軍，「中國的軍隊和警察在自己領土內的調動很正常」。

記者問到，香港基本法保障的言論自由被侵蝕，「一國兩制」似乎不再，香港自治名存實亡。

吳懇反駁說，港人在殖民地時期沒有任何權利，相較之下，香港回歸中國22年來的發展很正面，他認為「港人享受的民主權利比以前還多」。

記者質問，港警對和平的示威者為何這麼強硬，甚至有黑道攻擊民眾，吳懇回應說，其實是示威者愈來愈暴力，警察和記者被攻擊。

他強調，香港的秩序必須恢復，這是香港政府的責任，「如果局勢非港府所能掌握，北京的中央政府當然會接手。」

德國總理梅克爾（Angela Merkel）昨天敦促中國和香港政府用對話解決，避免局勢繼續惡化，對此吳懇表示，香港行政長官林鄭月娥曾說要傾聽各界聲音，但她對話的提議被拒絕了，「對話很好，但必須有意義」。（編輯：徐崇哲）

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