反送中抗爭者背景研究：受過大學教育、年輕中產階級居多

2019-08-14 23:59

〔編譯茅毅／綜合報導〕香港中文大學新聞及傳播學院教授李立峯等3名香港學者，針對延燒逾2個月的反送中抗爭所做的研究於12日發表。這也是第1份聚焦此一反政府運動的田野調查報告。該報告顯示，走上街頭的反送中示威者中，近60％不到30歲，約75％「受過至少若干的大學教育」，16％過去從未參與過社會運動。研究結果呈現出反送中示威者的人口結構，即年輕、受過高等教育和中產階級。

李立峯、香港浸會大學政治及國際關係學系助理教授鄭煒與香港嶺南大學政治學系助理教授袁瑋熙，研究了在6月9日至8月4日間的12場反送中示威活動中發放的6688份問卷。根據這些回收的問卷，示威者中，57.7％為29歲或更年輕。逾26％則在20到24歲間，這個年齡層所佔的人數最多。另近18％為45歲（含）以上。

在教育程度上，73.8％的示威者表示受過至少若干的大學教育。其餘示威者中，大多數表示讀過中學。在社會經濟地位方面，50.6％自認屬於中產階級。

此外，16.6％的示威者說，反送中抗爭是自己生平第一次參加社會運動。該研究亦發現，60.5％表示曾參與2014年的「雨傘運動」。這顯示一連串的反送中示威的成員，係包括社運新手及經歷過雨傘運動洗禮、立場偏泛民主派的社運老手。鄭煒認為，有過雨傘運動經驗的人這次又加入反送中抗爭，並不令人意外。

有關示威者的政治傾向，約38％自認為是泛民派，28.5％為強調香港主體性和香港文化的「本土派」，6.9％回答屬於激進民主派，僅僅0.2％自稱偏向建制派。而在前述所有受訪的示威者中，53.7％為男性，46.3％為女性。

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