反送中》真是《環時》記者？ 名嘴：掩飾身分執行特殊任務

2019-08-14 21:52

〔即時新聞／綜合報導〕昨（13）日有大批港人在香港機場發現疑為中國廣東省福田分局的公安以及疑為假記者的男子。《環球時報》總編輯胡錫進稱，該名疑為假記者的男子是「環球網」記者付國豪。今日，在微博上有大量支持付國豪的言論，甚至有中國網友呼籲要「組團去香港維穩」。不過，雖有胡錫進為付國豪的記者身分背書，仍有網友和時事評論者質疑，並認為付國豪是「受指派進入香港執行特殊任務」。

《環球時報》總編輯胡錫進向機場內的示威者表示，「香港的激進示威者如果連對記者都野蠻進行人身迫害，那你們自己說，我們是不是真的應該不再喊你們暴徒，而要改稱你們『恐怖分子』了？」而「環球網」在今日凌晨以〈對，這是我們的記者和英雄！〉為題發文，內容強調「付國豪，遭暴徒圍困，禁錮，毆打！」還放上一支簡短影片指出，付國豪在遭到包圍並被港人限制人身自由的時候曾說：「我支持香港警察，你們可以打我了」。

而這句話也成了今日中國微博上眾多網友轉述的「名言」，中國官媒在微博上紛紛以真漢子、英雄稱之。根據「立場新聞」報導，有中國網友呼籲「組團去香港維穩」、「組團去香港打廢青」。

不過，有人仍懷疑付國豪的真實身分，美國媒體《美國之音》節目「時事大家談」的特約評論者溫雲超指出，按照從付國豪身上起出的證件顯示，付國豪同時使用「Fu Guohao」以及「 Fu Hao」兩個名字。溫雲超表示，除非擁有國安等特殊身分，否則在中國是不可能同時持有不同名字的有效證件。溫雲超說，「所為環球時報的特派記者，不過是掩飾身分的需要。就如99年南斯拉夫炸館事件中那幾個所謂遇難記者。」

而有香港網友亦使用「中華人民共和國國家新聞出版廣電總局」的記者證查詢系統，要確認付國豪是否真為環球時報記者，不過並沒有找到任何資料。

付国豪同时使用 Fu Guohao 及 Fu Hao 两个不同的名字，后者见民生银行卡。除非其拥有国安等特殊身分，否则在中国不可能同时持有不同名字的有效证件。相信其是受指派进入香港执行特殊任务。所谓环球时报的特派记者，不过是掩饰身分的需要。就如99年南斯拉夫炸馆事件中那几个所谓遇难记者。 pic.twitter.com/Jouzktn8e8 — 北风（温云超, Yunchao Wen） （@wenyunchao） 2019年8月13日

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