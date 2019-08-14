反送中成美中較勁戰場 外媒曝影響香港第3大世界領袖

2019-08-14 12:20

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」抗爭升溫，此前有分析指出，中國國家主席習近平可能會下令鎮壓，進而演變成新的天安門事件；而美國總統川普的態度則將決定香港抗議活動命運，其目的可能在製造並加劇中國內部反對習近平的聲音。有外媒今天披露，在前述2大強權外，還有一名世界領袖的選擇可能為香港帶來重大影響，那就是教宗方濟各。

長期關注中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，羅馬天主教徒在香港僅占總人口的5％，但他們在政治、文化與媒體各方面的影響力卻與人數成懸殊反比。據悉，引發整起反送中抗議的香港特首林鄭月娥身為活躍天主教徒，在重要政事經常與天主教的主教協商，已是眾所周知的公開秘密。

報導指出，香港歷來皆為中國與梵蒂岡之間的重要橋梁，在天主教宗方濟各2013年就任前，香港便傳出反對梵中簽訂協議的聲浪，多名在羅馬教廷有影響力的香港主教或神職人員紛紛表態反對，其中以榮休主教陳日君樞機的號召力令人印象深刻。

而在《梵中臨時協議》簽定後的現在，中國政府執意打壓境內天主教徒，並刻意扭曲雙方協議內容，持續逼迫天主教神職人員加入官方掌控的愛國會，此前梵蒂岡罕見表態譴責，要求中方停止打壓天主教徒，被視為梵中關係生變的跡象之一。

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