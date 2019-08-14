「反送中」升溫 台聯赴香港駐台辦事處撕五星旗

2019-08-14 10:48

〔記者鍾麗華／台北報導〕香港「反送中」示威抗議升溫，台聯今天到香港駐台經貿辦事處譴責港府並遞交抗議書，台聯呼籲勿讓中共政權在香港重演30年前的六四天安門屠殺事件，同時支持國際社會嚴厲制裁北京政權與港府的措施。

台聯高舉「台灣撐香港、台聯反送中」以及「反抗中國霸權、支持香港獨立」等標語，現場抗議者也右眼貼紗布，同時撕毀五星旗、香港特首林鄭月娥的相片，並呼籲蔡政府不該讓五星旗在台北街頭飄揚。

台聯文宣部主任潘厚勳表示，8月11日港警朝示威者射擊布袋槍，導致一名少女右眼中彈失明，港人發起「以眼還眼」癱瘓國際機場的行動。「香港人為爭民主失明，台灣應為民主繼續光明」，台灣人應看清共產黨的本質、「一國兩制」的真相，呼籲台灣人民2020大選拒投國民黨與親中政黨。

台聯前立委周倪安表示，越來越多香港民眾、異議人士來台尋求政治庇護，「難民法」已經躺在立法院十多年，在尚未通過之際，政府應援用「港澳條例」第18條，對於因政治因素而導致安全及自由受到緊急危害的香港或澳民居民，得提供必要之援助，協助受害的香港人度過難關。

她並呼籲立法院應儘速通過「難民法」，展現台灣自由、民主、人權、進步的價值，凸顯台灣與中國不同。

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