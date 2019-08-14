中國難以趕超美國 外媒：最大問題出在其自豪的「勞動力」

2019-08-14 11:44

〔即時新聞／綜合報導〕作為全球第二大經濟體，中國近年將「趕上並超越美國的技術實力」定為目標，但成效卻不甚樂觀，有外媒今天分析，中國當前最缺乏的竟是該國一向自豪的「勞動力」，專業人才嚴重不足，勢必拖垮中國發展腳步。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中國成為經濟大國雖是趨勢，但任何國家的發展過程並非一蹴可幾，而中國當前面臨最重要卻也最被忽視的障礙便是「匱乏的人力資本」。據稱，中國每年雖持續量產大批工程師，但受過教育者僅占整體勞動力一小部分，中國整體人口的受教育水準遠低於同一發展階段國家。

據一份美國史丹佛大學與中國陝西師範大學的合作研究，2015年中國全國25至64歲的人口中，僅30％的民眾上過高中，此一比例遠遠低於已發展國家平均的78％，遑論美國、德國與日本等發達國家。若與發展歷程相似的國家相比，中國同樣落後，數據顯示，南韓、新加坡在1980年時，高中入學率就達到72％，依舊遠遠高於中國。

報告指出，若與人均收入接近的發展中國家相比，中國仍存在落差，巴西工作人口有45％上過高中，土耳其有36％、即使是墨西哥都以34％高過中國，與中國最接近的是印尼的31％。

《自由亞洲電台》稱，中國當局欲轉型致力發展高科技產業，但統計數據卻顯示，期自豪的龐大工人數量恐怕不足以撐起此一產業，且該國職業教育培訓系統長年存在眾多問題，培養人才的品質參差不齊，導致該國業界普遍出現「培訓出一堆『人才』，堪用者的比例卻很小」的難堪景象。

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