記者直問「一國兩制」是否受北京挾持？ 林鄭不停迴避

2019-08-13 23:56

〔即時新聞／綜合報導〕《路透》記者今（13日）問香港特首林鄭月娥，是否有撤回《逃犯條例》的「自治權」，更直問港首的決策是否受到北京當局所挾持。對此，林鄭月娥始終拒絕針對該問題做出正面回應。而面對記者數度質疑為何不斷迴避，林鄭月娥態度依然置若罔聞。

根據《美國之音中文網》今日報導，路透記者向林鄭月娥問道，作為香港領導人，首要責任難道不是傾聽香港民意嗎？記者表示，過去2個月以來，現場的所有記者都訪問過街頭的示威者，並表示，反送中示威者的訴求非常明確清晰，然而港府卻未做出撤回修例的明確答覆。記者發出質疑，港首是否有撤回《逃犯條例》的「自治權」，更直問港首的決策是否受到北京當局所挾持，對此，林鄭月娥不斷迴避給予正面答覆。

路透記者數度指出林鄭月娥不斷迴避問題，不斷提出「妳沒有正面回應這個問題」、「請明確回覆」。然而，林鄭月娥僅以「我之前就回答過了」，之後面對記者數度質疑與追問，更是充耳不聞，置之不理，也引起台下議論譁然。

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