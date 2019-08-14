解放軍恐入港鎮壓 學者：西方制裁能力有限

2019-08-14 07:34

〔即時新聞／綜合報導〕香港民眾反送中抗議持續延燒，至今已兩個多月，針對香港局勢惡化，外界憂心中國可能出動解放軍鎮壓，有學者則指出，若中國真的出兵，西方國家幾乎沒有手段可以制裁中國。

香港民眾持續抗爭，近日暴力事件不斷上演，除了有香港鎮暴警察在地鐵站中直接發射催淚彈，示威現場也不時傳出有不明身分的黑衣人假扮成示威民眾作亂，甚至對示威民眾暴力相向，引發更多衝突。但中國國務院港澳事務辦公室（港澳辦）12日在臨時記者會上卻是聲稱，示威者的行為「已經構成嚴重暴力犯罪，並開始出現恐怖主義的苗頭」，還批示威者「喪心病狂」。

針對香港局勢越演越烈，外界憂心中國可能出動解放軍入港鎮壓，柏林「每日鏡報」（Der Tagesspiegel）在報導中引述德國智庫柏林墨卡托中國研究中心（MERICS）總裁彭軻（Frank N. Pieke）的話指出，1984年簽訂的「中英聯合聲明」並未保證香港的自由和自治，1997年香港主權移交後，《香港基本法》更等於是將主權交給全國人民代表大會，「西方早已接受香港是中國的一部分。」

彭軻研判，若中國真的出兵香港，美國可能會譴責中國或實施制裁，但歐盟各國對中國持有不同態度，不太可能協調出共同立場，他認為最多只是會有個別國家提出抗議，實則西方對中國的制裁能力有限，與30年前無法相比。

德國右派政黨自由民主黨（FDP）的黨團外交政策發言人迪吉-薩萊（Bijan Djir-Sarai）則認為，目前香港的局勢「讓人嗅到天安門的氣味」，他呼籲若中國真的武力鎮壓示威，國際社會的反應必須非常明確，不要迴避實施經濟制裁。

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