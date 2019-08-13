反送中》公安喬裝同名「僅1位」 遭起底、被退黨、被器捐

2019-08-13 22:36

〔即時新聞／綜合報導〕今日示威者再度集結至香港機場宣傳時，發現疑為中國廣東省福田分局的公安，喬裝成示威者混在人群中。網友從該名男子身上起出的證件，至「廣東省公安廳治安管理局」網站搜尋後發現，全廣東省僅有1位同名人士，且兩者生日以及身份證號碼全部相符。

根據「反送中已核實資訊」頻道消息，今天晚間在香港機場，有名操有中國口音粵語的男子，突然撞向示威者，因而被群眾包圍。由於群眾發現，該名男子的姓名與「深圳市公安局第二批輔警招聘政審合格人員名册」的一人相同，遂要求男子解鎖電話。

與此同時，群眾發現此男子被移除出一個群組，且移除時間就是被群眾包圍的時刻。該對話群組內有多名成員，並有「入廁所屙尿」的訊息，疑是行動暗號，呼籲群組成員一起到第二航廈「上廁所」。

有網友以該男子的資料填寫「退出共產黨聲明」。（圖擷取自臉書＿勇武左膠 Yung Mo Jor Gau）

香港「連登討論區」的網友發現，該名男子不但住處距離福田分局僅約1、20分鐘的車程。經網友登入「廣東省公安廳治安管理局」網站「起底」發現，全廣東省僅有1位同名人士，且「廣東省公安廳治安管理局」所顯示的生日及身份證號完全相符。

有網友惡整該男子，拿曝光的個人資料填寫「退出共產黨聲明」。不少網友看了紛紛表示「恭喜」。更有網友將其資料登錄「中國人體器官捐獻管理中心」，希望該男子「器官捐獻 生命永續」。

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