反送中》又是無間道？ 疑中國公安喬裝示威者遭識破

2019-08-13 20:41

首次上稿 20:15

更新時間 20:41

〔即時新聞／綜合報導〕近來，香港警察「臥底」成反送中示威者，引發輿論譁然。今日示威者再度集結至香港機場宣傳時，甚至發現疑為中國的公安喬裝成示威者混在示威者中。另有一名男子也被懷疑為公安，雖然他矢口否認自己公安的身份，僅稱是來港工作，不過並沒有取信於群眾，而將該名男子留在現場。

昨（12）日香港警方公開證實，有警員「喬裝」成「不同人士」，混入示威群眾之中。為了防範警方勢力滲透，香港網友還製作文宣教授「如何辨識便衣」。

根據臉書粉絲專頁「龍獅報」發佈的照片，在機場集會的示威者要求該名被懷疑是便衣的男子出示證件，經查該男子的「往來港澳通行證」後確認其為中國廣東人。網友隨後在「深圳市公安局第二批輔警招聘政審合格人員名册」中的福田分局轄下，發現同樣有一公安與該男子同名。

香港「612人道支援基金」消息指出，該男子使用有中國口音的粵語，突然撞向示威者，因而被群眾包圍。由於群眾發現，該名男子的姓名與「深圳市公安局第二批輔警招聘政審合格人員名册」的一人相同，遂要求該男子解鎖電話。與此同時，群眾發現他被移除出一個群組，且移除時間與被包圍一刻相同。該群組內有多名成員，並有「入廁所屙尿」的訊息，疑是行動暗號，呼籲群組成員一起到第二航廈「上廁所」。

消息指出，另有一名與該男子相識的白衣男子，因為被發現身上有一對雙截棍而遭到包圍，該名白衣男子最後扔下袋子逃離現場。

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