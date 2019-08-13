托兒所大火噬5童 消防員爸爸慟喊：我救不到！

2019-08-13 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕美國賓州一間私人托兒所日前發生大火，帶走5名孩童的性命，其中4位是同母異父的兄弟姊妹，有3人的生父是消防員瓊斯（Luther Jones）。瓊斯因為當晚收到一通誤報而錯過孩子們，令他崩潰慟喊「我救不到！」

綜合外電報導，伊利市消防隊長桑托尼（Santone）表示，當天凌晨1點15分火災發生時，有8人正在屋內。其中屋主和2名從2樓窗戶跳出逃生的青少年，共3人受傷，屋主的孩子和其他4名同母異父的兄弟姊妹則遭祝融奪走性命。

4名手足的爸爸瓊斯在事發當晚接獲另一項任務，抵達現場後才發現是警鈴誤響，沒想到歸隊時才知道孩子們全葬身火窟，到事發地時當場崩潰哭喊「我救不到！」

死者的媽媽也說，「孩子們就這樣走了，實在很痛心，我很愛他們，也能想像他們和大火搏鬥時的痛苦，每分鐘我都在感受同樣的傷痛。」

過去相關單位稽查該托兒所時，也曾列出問題，包括在兒童的遊樂場所或食物準備區發現雪茄、香菸和菸蒂，以及未在5歲以下兒童可以使用的電源插座放保護裝置等。目前火災發生原因仍待警方調查，桑托尼補充，消防調查人員在托兒所只找到1個煙霧偵測器，他認為，「如果建物中有足夠數量的煙霧偵測器，即使不用每個地方都裝，大部分的人都應該會生還。」

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