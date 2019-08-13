反送中》美加英澳關注香港 呼籲北京展開建設性對話

2019-08-13 21:26

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中運動持續延燒，在11日的衝突過後，西方國家美、加、英、澳等國表達關切，並敦促中國當局適當處理抗議活動。

綜合外媒報導，反送中示威者不滿港府的態度和港警暴力升級，香港局勢近日呈惡化趨勢，中國當局抹黑示威者以危險工具攻擊警察，嚴重違反香港的法治和社會秩序，並聲稱香港發生的暴力抗議活動可能引發恐怖主義，懷疑是美國在背後煽動情緒，美國嚴正駁回上述言論，美國國家安全顧問波頓（John Bolton）批中國的指控荒謬，美國參議院共和黨領袖麥康奈（Mitch McConnell）12日警告中國，任何對香港抗議活動的暴力鎮壓都是「完全不能接受的」（completely unacceptable）。

加拿大總理杜魯道（Justin Trudeau）12日表示，加拿大有30萬的公民住在香港，加拿大非常關注香港的情況，認為有必要緩和緊張局勢，呼籲中國以謹慎、尊重的態度處理香港問題。

英國首相強生（Boris Johnson）12日表示，對香港近日的暴力事件感到擔憂，希望各方保持冷靜、港府與示威者進行建設性對話；澳洲總理莫里森（Scott Morrison）13日表示，不認同中國國務院和港澳辦以「有恐怖主義跡象」形容香港的抗議事件，並呼籲港特首林鄭月娥傾聽港人的訴求。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法