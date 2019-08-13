俄警出手重毆女示威者 影片引發眾怒內政部下令調查

〔即時新聞／綜合報導〕俄羅斯將於9月8日舉行莫斯科議會選舉，卻因民眾不滿當局禁止反對派人士參選，爆發大規模示威行動，至今已持續4週。近日，一段俄警強硬拉扯，並以拳頭重毆女性示威者的影片引發廣傳，而內政部12日下令展開內部調查。
綜合外媒報導，多達6萬多名示威者在10日踏上街頭，抗議政府選舉制度不公，被視為俄國8年來規模最大的政治抗議集會，其中，在莫斯科的示威抗議共有245人被逮捕，第二大城聖彼得堡（St. Petersburg）也有80人被捕。
根據影片畫面顯示，26歲的女性示威者索斯諾夫斯基亞（Daria Sosnovskaya）參與10日的示威行動時，遭2名鎮暴警察架住身子，接著其中一人握緊拳頭，用力朝她的腹部重擊。這段影片在社交平台上廣傳，引起網友憤怒，俄國知名饒舌歌手克里德（Egor Kreed）也在有千萬人追蹤的instagram上分享，斥責警方無論如何都不該以暴力對待市民。
報導指出，索斯諾夫斯基亞當時被帶去警局，拘留數小時後釋放，她憶述當下遭警方暴力對待的過程，稱自己全身抽筋、無法呼吸。俄國內政部則表示，目前已對此案展開內部調查。
在 Instagram 查看這則貼文
Бл*ть... увидел эту жесть в Ютубе и не могу пройти мимо этого п*здеца! Каким надо быть ублюдком, чтобы ударить под дых слабый пол. Вообще наплевать, что она сделала, такое просто не должно сука происходить! Я очень надеюсь, что на это ОБРАТЯТ внимание, его найдут, накажут и ему это все таки не сойдёт с рук!!! Я уже лично подал запрос и мне пообещали его найти! Если у кого-то есть любая информация кто этот «полицецский», и ФИО Девушки пришлите мне в direct. P.s. Так как почти любое мое действие или решение привлекает внимание общественность и активно обсуждается, то постараюсь направить это в нужное русло и привлечь внимание к этому максимальное кол-во людей. Можете херачить меня дальше, ваше право, НО мимо ЭТОЙ ситуации с насилием я проходить не буду, просто больно на это смотреть...