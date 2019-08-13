造神運動直逼文革高峰 外媒：習近平「總統頭銜」恐不保

2019-08-13 10:50

〔即時新聞／綜合報導〕中國官媒近年對國家主席習近平個人高度宣傳，力道達毛澤東以降高峰，這讓外界普遍認為，中國正上演一齣造神戲碼。外媒指出，習近平過度包裝與宣傳一事已引起國際社會批評，甚至有學者呼籲西方媒體不要使用帶有民主含意的「總統」（president）一詞稱呼習。

根據美國《自由亞洲電台》報導，中共黨報《人民日報》在過去2週內，連續每天在頭版頭條的報導中以紅體粗字大篇幅刊登習近平曾說過的話或做過的批示，如此待遇在過去中共歷任領導人中，僅40年前的毛澤東發生過，而毛當時大多也僅印在報眉上。

對此，美中關係中心高級研究員石宇（Isaac Stone Fish）日前特撰《勿再稱習近平為總統》一文，呼籲西方世界與媒體認清習近平獨裁者的面貌，停止使用帶有民主含意的總統一詞稱呼習近平，他認為，此一誤稱將有助習政府使其專制統治合法化。

中國獨立歷史學者章立凡表示，從文化大革命以來，中共慣用的套路就是將領導人塑造成當代的神，透過各式宣傳工具，把領導人說得「無所不能、英明偉大」，而官媒近來高度宣傳習近平，讓經歷過文革時期的人紛紛產生「造神運動復辟」的感受。

澳洲《雪梨晨鋒報》評論家哈徹（Peter Hartcher）則認為，中國不是一塊不會傾倒的巨石，而習近平也不是神，不僅反抗可能存在，就連習精心塑造「無所不能、堅不可摧」的形象也正在海內外遭受挑戰。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法