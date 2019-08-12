CPR安妮真有其人！ 塞納河溺斃少女 神秘微笑風靡歐洲

2019-08-12 22:17

〔即時新聞／綜合報導〕世界各地的健康教育課，都會練習CPR（心肺復甦術），其中常見的人體模型安妮，相傳原型是1880年一位溺死於法國塞納河的16歲少女，其屍體被打撈上岸後，因容貌姣好且面帶微笑，被人做成石膏面具，並稱作「塞納河的無名少女」（L'Inconnue de la Seine），其神秘的微笑日後甚至風靡到全歐洲。

綜合外媒報導，塞納河的無名少女現世後經過近80年，奧地利醫師沙法爾（Peter Safar）與挪威的玩具商人阿斯蒙德（Asmund Laerdal），在發明心肺復甦術時，便決定以塞納河的無名少女作為訓練人偶的原型，並名為「復甦安妮」（Resusci Anne），自此之後，安妮之名廣傳到全球各地。

雖然安妮的真實身分，至今仍是一個都市傳說，但由於其神情安詳平和、雙眸緊閉，以及宛如睡著般的謎樣微笑，還因此被法國哲學家卡謬（Albert Camus）稱為「溺水的蒙娜麗莎」（Drowned Mona Lisa）。

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