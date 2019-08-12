遭3隻比特犬圍攻 16歲少年慘被咬死

2019-08-12 11:40

〔即時新聞／綜合報導〕比特犬很危險！美國德州達拉斯一名16歲少年，在一處民宅後院被3隻比特犬衝上啃咬，連前來處理的警察也被咬傷，最後少年雖緊急送醫仍然不治。

據《美聯社》報導，警方於10日清晨5時許接獲狗咬人的通報，到場後不得不當場射擊其中1隻比特犬，隨後將其安樂死，另外2隻則被帶到動物收容所安置。

少年送醫後於10日晚間傷重喪命，另有1名警察也因為被咬傷而接受治療。據了解，少年並非住戶，屋主透露他是擅闖進來的，警方仍在調查當時少年為什麼會進入後院。

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