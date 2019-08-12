疑點重重！ 戀童富豪自殺當晚 警衛未定時巡查、獄友轉走

2019-08-12 10:20

〔即時新聞／綜合報導〕涉嫌性販運未成年少女的美國富豪艾普斯坦（Jeffrey Epstein）日前在紐約一處監獄中自殺身亡，由於其與上流社會交好，加上當時監獄管理出現疏漏，其是「被自殺」滅口的陰謀論甚囂塵上。

綜合外媒報導，被關押在曼哈頓大都會矯治中心（Metropolitan Correctional Center）監獄中的富豪艾普斯坦，在當地時間10日晨被獄方發現沒有意識，隨即宣布死亡，死亡時間為9日晚間，而死因是「明顯的自殺」，由於其身分敏感，令陰謀論甚囂塵上，推特上「#EpsteinMurder」（艾普斯坦被謀殺）標籤瘋傳。

據《紐約時報》報導，上月23日艾普斯坦才因自殺未遂送醫，進入有自殺之虞的觀察名單，必須24小時嚴密監控，同時每天都必須接受心理評估，但6天後就被移出名單，在移出觀察名單後僅11天，艾普斯坦就自殺身亡。

報導指出，艾普斯坦自殺當晚獄方出現明顯疏漏，有消息人士表示，艾普斯坦的最後一晚，監獄中人力短缺，一名獄警連續加班5天，另一名警衛也被迫加班，艾普斯坦在移出觀察名單後，進入保護性牢房，跟一位獄友同牢，獄警每30分鐘巡查一次，但當晚並未確實執行巡查工作。

而當天晚上與艾普斯坦同牢的獄友，也被轉移至其他牢房，原因不明，獨留艾普斯坦在房內，報導強調為防止囚犯自盡，一般不會把人單獨關在牢房內，因其身分特殊，而且甫自殺未遂，但獄方不到一週就移出觀察名單，前美國檢察官理特曼（Harry Litman）痛批，「把他移除名單明顯是一大錯誤，必須徹底進行調查。」

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

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