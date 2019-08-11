全美人口普查 台美小姐林以心喊話：填「台灣人」

2019-08-11 17:40

〔即時新聞／綜合報導〕美國明年4月起將進行10年一度的人口普查，日前摘下台美小姐選拔后冠的台裔美國人林以心，鼓勵台裔美國人能在人口普查的種族一欄填下Taiwanese（台灣人）。

據《中央社》報導，大洛杉磯台灣會館今年舉辦台美小姐選拔，主要目的就是為了美國10年一度的人口普查而舉辦，鼓勵台裔美國人在種族一欄勾選「其他亞洲人」，並在空格填下Taiwanese（台灣人）。

今年共有9名佳麗進入決選，摘下本屆后冠的林以心，在阿根廷長大，15歲來到美國念高中，目前就讀南加州大學（USC）二年級，雖然在海外長大，但林以心中文流利，還能說一點台語，對自己的文化根源很有感情，她說，阿根廷的台灣人不多，但與家人經常到台灣會館幫忙，對台灣認識很深，來到美國後，在學校成立台灣人的社團。

根據美國社區調查（American Community Survey）2010年公布的數字，台裔美國人達47萬人；不過，全美人口普查，填寫台灣人者僅約23萬人，中間落差24萬人。

報導指稱，人口普查數據可能影響政府決策，根據2010年全美人口普查，亞裔總人口約1800萬，其中印度裔、華裔、菲律賓裔都突破300萬人，日本裔、韓國裔、越南裔則約130萬人、170萬人、170萬人，台裔人口與泰國裔人口接近，登記為23萬人。

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