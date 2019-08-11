反送中》袒胸嗆爆何君堯 港女：我「自慰」了你自首沒？

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港立法會建制派議員何君堯，上月21日在元朗襲擊事件中與白衣人握手，被指為幕後支持者。有女網友留言希望何君堯「自首」，不料何君堯竟回嗆「妳自慰啦」。一名曾就讀香港中文大學的黃姓女網友不滿何君堯以性羞辱女性，還拒絕道歉，大膽在Instagram張貼袒胸照片嗆爆何君堯：「我自慰咗（了），你自首未（沒）？」
這名黃姓女網友提到，反送中運動開始後，無論街頭或網上處處都是戰場，女性的身體也不時成為戰場，為此事出頭的女性，不論本身氣質外貌如何，往往都會被「以性羞辱」，未成年女學生抗議布條上寫「我是中學生」，卻被挺警群組改成「我無著底褲（我沒穿內褲）」。
她指出，每次有女性示威者被起底或謾罵，一些人總是第一時間羞辱其外表，或者謾罵她從事特種行業，更過份的是，警方數次讓女性示威者私處、胸部在眾人面前暴露，絕對不是偶然，都是為了要讓女示威者身體暴露而難堪。
她痛批何君堯，又再次示範以性羞辱女性，將「自慰」這種掌握自己身體、情慾的正常私事當成一種羞辱，公開地嘗試用性來攻擊反對者。她強調，市民叫議員自首，並無羞辱成分，本可以不理會或以理服人，作為立法會議員，居然要去到性騷擾市民來回應留言，真是「不如自刎啦」。
黃女強調，面對何君堯這種無賴，她不惜打破所謂貞節牌坊，來破解被「以性羞辱」的魔咒。她要反問何君堯，「我自慰了，你自首了沒？」
黃姓女網友Instagram貼文：
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- #我自慰咗 #你自首未 #wyk9up 反送中運動開始後，無論街頭或網上，處處都是戰場。而女性嘅身體都不時會成為戰場，出頭嘅女性，不論本身氣質外貌如何，往往都會被「以性羞辱」：未成年女學生，喺布上寫上「我是中學生」，被撐警群組改成「我無著底褲」。 每次有女示威者被起底或謾罵，對方總不顧三七廿一，第一時間羞辱佢外表，或者話佢係雞。有撐警專頁將黑色乳頭陰影，PS喺女示威者胸前，引來支持者大肆羞辱女生，話佢不檢點、性生活淫亂。拘捕時，警方數次讓女示威者私處、胸部暴露於人前，絕對唔係偶然，都係為咗要讓佢身體暴露而難堪。即使係我哋呢一邊嘅，都有「呀Sir 開OT，老婆玩3P」等嘅講法???? 今日，支持元朗社會無差別恐怖襲擊市民嘅何君堯，又再次演示以性羞辱女性。人哋叫佢自首，佢就叫人自慰。將「自慰」呢種掌握自己身體、情慾嘅正常私事，當成一種羞辱，公開地嘗試用性來攻擊反對者。 市民叫議員自首，並無羞辱成分，佢本可以不理或以理服人。作為立法會議員，居然要去到性騷擾市民來回應留言，真係，不如自刎啦????????♀️ 自慰唔係咩值得羞恥嘅嘢，仲好正好舒服添，自給自足不求人，不知幾好。面對呢啲咁嘅無賴，我哋大可以大大聲同返佢講，我自慰咗啦，so？當我地Claim返自己嘅身體同性，打破所謂嘅貞節牌坊，就可以破解被「以性羞辱」嘅魔咒。 性玩具可到 @emiliaspleasure 購買。更多照片我視乎心情睇吓擺唔擺上Patreon. #女權份子喺呢度 #女權分母都喺度