反送中》袒胸嗆爆何君堯 港女：我「自慰」了你自首沒？

2019-08-11 17:44

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港立法會建制派議員何君堯，上月21日在元朗襲擊事件中與白衣人握手，被指為幕後支持者。有女網友留言希望何君堯「自首」，不料何君堯竟回嗆「妳自慰啦」。一名曾就讀香港中文大學的黃姓女網友不滿何君堯以性羞辱女性，還拒絕道歉，大膽在Instagram張貼袒胸照片嗆爆何君堯：「我自慰咗（了），你自首未（沒）？」

這名黃姓女網友提到，反送中運動開始後，無論街頭或網上處處都是戰場，女性的身體也不時成為戰場，為此事出頭的女性，不論本身氣質外貌如何，往往都會被「以性羞辱」，未成年女學生抗議布條上寫「我是中學生」，卻被挺警群組改成「我無著底褲（我沒穿內褲）」。

她指出，每次有女性示威者被起底或謾罵，一些人總是第一時間羞辱其外表，或者謾罵她從事特種行業，更過份的是，警方數次讓女性示威者私處、胸部在眾人面前暴露，絕對不是偶然，都是為了要讓女示威者身體暴露而難堪。

她痛批何君堯，又再次示範以性羞辱女性，將「自慰」這種掌握自己身體、情慾的正常私事當成一種羞辱，公開地嘗試用性來攻擊反對者。她強調，市民叫議員自首，並無羞辱成分，本可以不理會或以理服人，作為立法會議員，居然要去到性騷擾市民來回應留言，真是「不如自刎啦」。

黃女強調，面對何君堯這種無賴，她不惜打破所謂貞節牌坊，來破解被「以性羞辱」的魔咒。她要反問何君堯，「我自慰了，你自首了沒？」

黃姓女網友Instagram貼文：

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法