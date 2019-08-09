利奇馬今夜直衝中國浙江 強度排當地史上第3

2019-08-09 20:51

〔中央社〕颱風利奇馬將於9日半夜到10日上午在浙江登陸，當地沿海海面中午已出現14級風浪。氣象專家稱，利奇馬強度可以排進中共建政以來，由浙江登陸的颱風前3名，將影響9省市。

綜合中媒報導，中國今年第9號颱風利奇馬先前在一天內「三級跳」，從7日清晨5時的颱風到下午5時升級為強颱風，晚間11時又升級為超強颱風，預計將於9日半夜到10日上午在浙江台州到樂清一帶沿海登陸。

浙江台州市氣象局調研員陳宏義表示，利奇馬有強度特別強、降水強度大、持續時間長、影響範圍廣等特點，從目前情況分析，最大風力17級，登陸時風力將達13至15級。

陳宏義指出，利奇馬一旦登陸，強度在中共建政以來登陸浙江的颱風中，僅次於1956年在象山登陸的萬達和2006年在蒼南登陸的桑美。台州沿海海面9日中午已出現14級風浪，可見風力之強。

他表示，利奇馬登陸時風力巨大，極具破壞性，可能造成房屋樹木倒塌、海面風暴增水、強降雨、大範圍洪澇等。至9日上午9時，台州已轉移危險區域人員7.2萬人；此外，全市4903艘漁船全部回港避風。

利奇馬正面來襲，9日起至11日江浙滬、京津冀、山東、遼寧等9省市將有大範圍強風雨。11日前多條鐵路已停運，逾300趟鐵路列車停運。今天上海、杭州、溫州等機場百餘航班取消，出現大範圍延誤。

上海中心氣象台9日下午4時30分發布暴雨黃色預警，受利奇馬影響，預計今天上半夜到明天，上海將出現一小時40至60毫米，最大60至80毫米的強降水。

上海迪士尼度假區官方微博下午1時1分宣布，上海迪士尼度假區目前正常營運，將密切監測天氣狀況。在強風、大雨或雷電期間，迪士尼度假區的戶外景點和演出可能會暫時關閉。

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