猛打基督教原因曝光 這條誡文妨礙習近平「封神野心」

2019-08-08 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平在獲得終身任期後，打壓宗教力道陡然加劇，外媒披露，中國政府現將矛頭指向基度教的「十誡」，其背後原因是十誡中首條「禁止崇拜耶和華以外的神」的規定，已對習近平「封神野心」構成嚴重威脅。

長期披露中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出，中國政府迫害基督教已有數十年歷史，但最近卻擴大動作，針對各地教會的「十誡條文」實施進一步打壓。據悉，當局這波行動完全是衝著十誡首條誡文而來，原因是誡文已嚴重妨礙習近平乃至整個中共政權的成神野心。

報導指出，河南省洛陽市某教堂日前發生十誡中第一條誡文遭當地政府強制拆除的事件，此事隨後引發海外媒體廣泛關注，並引發國際社會熱議，政府內部人員透露，這波意料外的關注讓當地政府慌了手腳，只得恢復教堂內懸掛十誡，然當局顯然不會就此罷手，後續料將有進一步打壓作為。

《寒冬》分析，這次事件讓習近平領導下的中國政府「封神野心」徹底曝光，與美國國務卿龐皮歐（Mike Pompeo）在公布美國國務院2018年國際宗教自由報告時的發言不謀而合，龐皮歐當時斷言，中國共產黨成立以來，對一切宗教信仰均表達極端的敵意，「（因為）中共要求（民眾）把它獨尊為神」。

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