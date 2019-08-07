惑眾！擬2年內剷光家庭教會 傳中共正加強各地取締行動

2019-08-07 16:49

〔即時新聞／綜合報導〕中共打壓宗教規模愈演愈烈！長期關注中國人權議題的《寒冬》雜誌今刊文表示，中共正在各地加強力度打壓家庭教會，「計劃兩年內徹底剷除」、「讓基督教消失！」

《寒冬》報導，先前有媒體揭露中共打算在未來兩年內展開「清零」行動，剷除非中共管控的家庭教會，將基督教從公共領域、網路空間清除，但實際上中共正在各地加強執行。

報導表示，4月4日，民宗局查封湖北省武漢市江岸區數碼港一處家庭教會，並沒收聖經等書籍。當天另有兩處聚會點被取締。隔日，該教會有人因發福音傳單被趕、1人被帶往派出所。4月29日，該教會傳道人帶領信徒在別處吟唱，卻被控「惑眾」抓走，審訊時還被恐嚇「對付你這種人，最好的辦法就是用磚頭拍」、「讓你生不如死」。

報導指出，同時期，山西省運城市基督家園教會也因拒絕加入政府核准的三自教會，難逃強行取締的命運。有信徒表示，民宗局要求該教會講道人上報信徒個資、財務狀況，接受政府承認的牧師、長老主持講道，但其拒絕。未料，4月25日，官方出動切割機拆掉教會牌匾，之後又恣意換鎖、下令不准再接待聚會。

報導提到，至於其他地區，傳出官方是採「集中取締」方式。6月16日，福建省廈門當局大規模打壓當地基督教家庭教會，據稱此次行動中，逾40家遭取締。

報導提及，不僅如此，6月23日，警察闖入山東省鄒平市一處家庭教會，將物品「全部擄掠」，並抓捕負責人。文中引述，當天清晨6時半，統戰部部長等近50人前往該處，拉起警戒線隔離信徒在外，理由是「在這裡聚會違法」。有圍觀群眾透露，當時教會周圍還安排了便衣警趕人。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法