中國強拆教堂理由是「霸占良田」 耆老：那邊是墓地...

2019-08-06 15:17

〔即時新聞／綜合報導〕在習近平獲得國家主席終身任期後，中國政府打壓宗教力道陡然加劇，外媒披露，中國官辦的三自教堂如今也受到殘酷鎮壓，光是上個月就傳出多起強拆教堂行動，其中位於江西省的一座教堂，被以「占據良田」為由強行剷除，但當地人士卻透露，那塊土地根本就不是良田，而是一片墓地。

根據《寒冬》雜誌報導，中國打壓宗教的手段日益多元，祭出的理由也越來越離譜，江西省上饒市政府7月初動員大量人力，強行拆毀當地一間三自教堂，現場湧入超過30名政府官員監督施工。該教會信徒眼見多年聚會的教堂毀於一旦，不免放聲大哭，但卻無人膽敢出聲阻止，因為他們知曉，一旦略有反抗將面臨抓捕、監禁等更加悲慘的下場。

政府官員表示，該教堂因「占據良田」才遭到強拆，但知情人士透露，前述指控純粹是子虛烏有，他說，「教堂舊址根本就不是良田，而是一片墓地」。

除此案例外，還有許多官辦的三自教堂被以諸如「太靠近馬路」、「佔地面積太大」等理由要求拆除，若建築物所有人不自行拆除，政府可能會改以其他理由強制徵收，或直接出動機具強拆。

中國在過去數十年以來迫害基督教的行動，如今儼然有收網之勢，當局從去年至今陸續執行聖經下架、拆除十字架、限制宗教文物在國內流通等措施，接著全面徹查地下教會，將多數信徒趕入官辦的三自教會，如今又對這些集有大量信徒的三自教會動手，就是為了全面滅教，再透過愛國、愛黨思想等洗腦手法，將習近平捧為新中國的神。

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