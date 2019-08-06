香港無眠！一夜大混戰

2019-08-06 07:32

〔即時新聞／綜合報導〕香港反送中抗爭進入第10週，繼前一週週六延續到週日的旺角再遊行示威之後，昨天全港大三罷（罷市、罷工、罷課）及不合作運動同時上場，癱瘓香港陸空交通，入夜後抗議人潮未散，警方鎮壓手段再觸怒示威民眾，同時有10個警署被圍，馬路被人群佔據、有人縱火，警力武力清場，全港一夜混戰。

綜合港媒報導，香港從8月3日、4日旺角再遊行，入夜後警民峙街頭，雙方激烈衝突如同都市游擊戰，處處烽火，而昨（5）日入夜後，示威群眾多路併進，人群太多，多處道路被佔、阻路，至少10間警署被民眾包圍丟擲石塊，而被起疑的是，有白衣人加入黑潮，佔據馬路，並毆打民眾，也有民眾趁機丟汽油彈，引發多處火警，尖沙嘴再發現二度被丟入海的五星旗。

警方在全港各地武力清場，催淚彈、橡膠子彈不間斷射發，幾乎是無差別逮捕示威人，有被扯掉裙子露出下體的女士，也有才14歲小女孩，眾多民眾被催淚彈擊中，頭痛倒地，也有記者橡膠子彈射傷流血。據港警說法，不含昨天一夜的強力射發，自6月以來，已經射發逾千發催淚彈。

但民眾包圍警署並非亂跑，如天水圍警署扯掉女子底裙惹怒民眾，民眾包圍警署要求交出惡警，雙方對峙；日前才被當地民眾包圍的黃大仙警署再遭包圍，附近民眾加上示威群眾與警方激戰，警方不斷透過媒體放話，把警方形容成被挨打回擊的弱勢，被逮捕及遭催淚彈射傷的民眾都列為「暴徒」。

截至今天清晨，香港交通還沒有全面恢復，仍有逾42巴士路線改道。

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