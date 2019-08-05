北韓接連射彈威脅 美韓照常啟動聯合軍演

2019-08-05 19:11

〔即時新聞／綜合報導〕北韓近來接連發射飛彈以牽制美韓聯合軍演，但南韓軍方人士表示，駐韓美軍與南韓軍方今日啟動下半年聯合演習。

綜合外媒報導，美韓今起至8日先實施包括反恐和應對各種局部挑釁的危機管理人員演習（CMST），11日起正式進行聯合軍演，為期2週。正式軍演將採用指揮所演習（CPX）方式，不實際動用兵力和裝備，以電腦模擬方式進行。

南韓國防部發言人崔賢洙（Choi Hyun-soo）表示，這次演習的重點是南韓在計畫收回戰時指揮權後，由韓軍將領擔任司令、美軍將領擔任副司令，對韓軍的「初始作戰能力」（IOC）進行檢驗和評估。

正式軍演的日程和代號，預計會在美國新任國防部長艾斯培（Mark Esper）9日訪問南韓之際公布。據悉，基於美國與北韓就無核化問題，擬啟動工作層級的對話，軍演代號暫定不會使用「同盟」一詞。

北韓近來接連發射飛彈，包括7月25日試射短程彈道飛彈、上週2次試射其所謂的新型火箭炮，以試圖牽制美韓聯合軍演，平壤認為，軍演是在演練入侵北韓，也阻礙了無核化談判的步伐。

北韓先前表示，該國將會看8月是否真的舉行美韓軍演，以決定平壤與華府的外交命運，以及是否繼續單方面暫定核試和試射長程飛彈。

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