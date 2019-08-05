反送中》七區集會多區衝突 海底隧道再度遭封（不斷更新）

2019-08-05 19:06

首次上稿 17:32

更新時間 19:06

〔即時新聞／綜合報導〕面對將近兩個月來香港特區政府的不回應，港人今天發動「全港大三罷、七區集會」的行動。今日下午散佈在沙田、大埔、屯門、黃大仙、荃灣、金鐘、旺角的集會陸續開始，並傳出香港警方在多個區域以武力壓制群眾的消息。另外，由於昨（4）晚天水圍有少女遭警察逮捕時，下身幾近赤裸，今日也有港人到天水圍警署外抗議。

【19:01】荃灣：警方出示橙黑雙旗。旺角：示威者「快閃」紅磡海底隧道行動結束，全面撤退，隧道職員著手清理路障。

【18:51】大埔：南運路和太和路教界，警方持續發射多枚催淚彈。黃大仙：警方從紀律部隊宿舍內發射催淚彈，遭示威者撿起扔回。有小孩因警方施放的催淚煙而嚇哭。有消防員在宿舍外執勤時，受到警方催淚彈影響，可見消防員的口罩無法過濾催淚氣體。

【18:40】黃大仙：沙田坳道及東頭村道交界，警方持續發射多枚催淚彈，有人中彈。

【18:26】旺角：上千名示威者從尖沙咀警署步行至紅磡海底隧道，並且開始封路。黃大仙：香港警方發射橡膠子彈。

【18:19】金鐘：警方在天馬公園對面向記者施放催淚彈。有部分示威者決定前往銅鑼灣。黃大仙：在龍翔道，警方發射催淚彈，出雙黑橙旗。

【18:06】黃大仙：警方在東頭村一帶舉起橙旗。

【17:56】沙田：示威者聚集在沙田警署外，向警署投擲磚塊，擊破玻璃，也有示威者大聲朗讀警察誓詞。旺角：尖沙嘴警署的示威者已離開，並向紅磡海底隧道的方向前進。荃灣：原先聚集在荃灣警署外的示威者高呼「去南豐」。

【17:52】金鐘：警方從高處朝下方人群多次施放催淚彈。示威者情緒激動，並指警方事前並沒有警告。

【17:38】黃大仙：黃大仙紀律部隊宿舍外有示威者擲磚，鎮暴警察舉起橙旗、黑旗，施放催淚彈。

【17:30】黃大仙：黃大仙中心外，警方持續施放催淚彈，並同時舉起橙旗、黑旗。旺角：在尖沙嘴警署，警方展示橙旗，並且發射催淚煙。金鐘：警方向示威者開槍，有子彈擊中欄杆後，有人應聲倒下受傷。

【17:14】金鐘：夏愨道近添華道，警方展示黑旗，發射第3輪催淚彈。

【17:06】大埔：在新興花園及太和道防線同時發射十多枚催淚彈。有長者因走避不及，吸入催淚氣體後身體不適。

【17:10】金鐘：警方在夏慤道添華道舉起橙旗，有鎮暴警察開槍，群眾依然不離開，除了趴低身子，更朝警高呼「黑社會」。

【16:35】根據本報報導，香港警務處下午在記者會上表示，從6月9日至今日清晨，共有347男73女被逮捕，年齡在14歲到76歲之間，罪嫌包括襲警、暴動、非法集會等。而在至今所有的鎮壓行動中，警方共使用了1000枚左右的催淚彈、150發海綿彈、160發橡膠子彈。警方表示，有139名警員在執勤中受傷，目前有2人住院治療。

【16:45】金鐘：警察放催淚彈。

【16:14】天水圍：警方的催淚煙，波及老人家，有人將防毒面具給予老人家，並趕緊將她扶離現場。

【16:04】沙田：源禾路被示威者佔領。

【15:52】黃大仙：香港警方施放催淚彈，飄入地鐵站。

【15:50】沙田：示威者開始佔領沙田鄉事會路。

【15:36】大埔：香港警方在大埔警署外舉起黑旗，並施放催淚彈。

【15:20】旺角：示威者佔領彌敦道。

【15:10】荃灣：在楊屋道有示威者堵路，大批防暴警察到場，警民對峙。

【15:00】金鐘：夏慤道被示威者佔領。

【13:00】港鐵全線逐漸恢復服務。

【00:00】今日各區集會「不反對通知書」失效時間如下：

屯門：22:00

沙田：23:00

金鐘：23:59

黃大仙：23:59

旺角：17:00

大埔：17:00

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