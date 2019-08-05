反送中》香港特首氣炸 王丹：習近平不敢出兵又不甘心讓步

2019-08-05 17:25

〔即時新聞／綜合報導〕香港「反送中」事件持續延燒，民眾今（5日）全面展開「大三罷」運動（罷工、罷課、罷市），特首林鄭月娥對此召開記者會，再度砲轟示威者暴力違法，強調未來警方也會每天召開記者會。對此，中國民運人士王丹分析，林鄭召開此記者會的用意，應是「習近平不敢出兵，卻又不甘心讓步」。

王丹在臉書表示，林鄭開記者會，沒有宣布請求中央政府（中共）出兵，但依舊譴責市民，也不肯下台，用不知所謂的「以後每日開記者會」來搪塞，甚至用經濟衰退來喊話，這證明他日前預測是正確的，那就是：「至少到目前為止，習近平還是不敢出兵，但又不甘心讓步」。

王丹指出，中共內部一定也還沒有取得共識，於是北京還是希望港府自己解決，但是港府也一籌莫展。結果就是這樣：出來講了一堆廢話，有講跟沒講一樣。香港人的堅持和勇氣，令北京和港府都束手無策，進退兩難。

最後王丹還不忘向香港喊話，要香港加油並撐住。

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