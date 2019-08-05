不甩川普！土耳其將出兵敘利亞 剷除庫爾德民兵

土耳其總統艾爾段（Recep Tayyip Erdogan）今日表示，將出兵敘利亞幼發拉底河東部，剷除被安卡拉視為恐怖份子的克爾德民兵。（路透）

2019-08-05 10:19

〔即時新聞／綜合報導〕土耳其總統艾多根（Recep Tayyip Erdogan）今日公開表示，將出兵敘利亞幼發拉底河東部，剷除被土耳其視為恐怖份子的克爾德民兵，已經通知美國和俄羅斯。

綜合媒體報導，艾多根已2次威脅要對敘利亞展開軍事行動，在美國今年提議成立「安全區」後，艾多根的這些威脅至今並未實行。今日艾多根再度宣布要對美國所支持的庫爾德民兵出兵，他參加伊斯坦堡和伊茲米爾的高速公路通車典禮時說：「我們已進入阿夫林（Afrin）、賈拉布洛斯（Jarabulus）和巴布（Al-Bab），現在我們將要進入幼發拉底河（Euphrates River）東岸。」且已經通知美國和俄羅斯。

艾多根強調，因為克爾德民兵已多次襲擊土耳其邊境，對安卡拉構成威脅。庫德族民兵團體人民保衛軍（YPG）是自1984年就在土耳其境內發動叛亂「恐怖份子」，但美國卻和YPG密切合作對抗激進武裝團體伊斯蘭組織（IS），土耳其一再表示，讓恐怖組織去對抗另一個恐怖組織，這毫無道理。

艾多根去年12月威脅要攻打敘利亞之後，美國總統川普提議在邊境建立一個30公里的「安全區」。土耳其外交部發言人2日表示，土耳其和美國「新安全區」未達成共識，土耳其將被迫「自己建立安全區」。

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