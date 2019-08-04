離奇！女子上瑜珈課竟然溺斃 原來是因為...

2019-08-04 13:07

〔即時新聞／綜合報導〕上瑜珈課竟會溺水身亡？原來這是被稱為水上瑜珈（槳板瑜伽、漂浮瑜珈）的特殊課程，美國紐約48歲女子瑪格麗特斯（Lisa Margaritis）在課堂上為了要幫助其他學員，不慎在槳板上翻覆溺水喪命。

據《CNN》報導，瑪格麗特斯有豐富的划槳經驗，她為了要救起一名被沖到橋下掙扎的學員，槳板也跟著撞到橋樁導致自己落水，由於瑪格麗特斯的腳綁在槳板上，因此難以掙脫。

此時一名慢跑者正好路過，連忙將瑪格麗特斯救上岸，隨後醫護也到場幫忙CPR，但瑪格麗特斯送往長島醫院仍急救無效身亡。

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