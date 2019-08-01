反送中》公務員8/2集會 香港政府：公務員需政治中立

2019-08-01 18:55

〔即時新聞／綜合報導〕香港公務人員將於明（2日）發起「公僕仝人（同仁），與民同行」集會，香港政府今（1日）發表聲明，呼籲公務員秉持政治中立原則，客觀行事，避免外界誤以為公務員與政府發生內部矛盾，並表示如有公務員違反《公務員守則》，將按既定機制嚴肅跟進。

香港公務人員將於明日發起「公僕仝人（同仁），與民同行」集會，發起人估計有2000名公務員參加，將於晚上7點至9點在中環遮打花園舉行，已於昨（7月31日）獲警方發出不反對通知書，發起人也會邀請政府高層與退休公務員出席。

香港政府今日下午發表聲明，表示公務員需秉持政治中立原則、堅守法治、行事客觀，確保行為不會妨礙自己以公正的態度執行職務，並說明政府內部一直有渠道聆聽政府同事的意見，任何同事均可利用這些渠道表達意見。

香港政府強調，不接受衝擊公務員政治中立原則的行為，動搖市民對公務員的信心，或使外界誤以為個別人士代表公務員或所屬部門，令人以為公務員與政府對著幹，製造政府內部分化和矛盾，影響政府運作、施政和向市民提供的服務。

聲明提到，根據《公務員守則》，不論公務員本身的政治信念為何，必須對在任的行政長官及政府忠誠，並履行職務，如有違規的情況，政府會按既定機制嚴肅跟進，且表示在這艱難時刻，政府同事應保持團結，一起努力維護公務員的核心價值。

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