日韓貿易衝突 美國務卿盼協助化解

2019-08-01 00:14

〔中央社〕美國國務卿蓬佩奧（Mike Pompeo）今天表示，本週和日韓外交部長會面時，將會鼓勵這兩個美國在亞洲最重要的盟國，在貿易糾紛傷害雙邊關係之際「設法前進」。

一位美國官員在華府指出，美國已經敦促日韓兩國考慮就貿易糾紛簽署一份「靜止協議」，以獲取談判的時間。

蓬佩奧預計將在本週出席泰國曼谷的東協區域論壇（Association of Southeast Asian Nations Regional Forum）時，和日本及南韓的外長個別會面，接著進行3方討論。

蓬佩奧在往曼谷的飛機上表示：「日本和韓國是我們的好夥伴，在北韓非核化方面皆與我方緊密合作。因此若我們能幫助日韓找出共識，這對美國絕對是重要的。」

日本內閣官房長官菅義偉（Yoshihide Suga）對此回應，日方已清楚傳達立場，一直與美國緊密合作，未來也將努力取得正確理解。

菅義偉說，他知道媒體有報導「靜止協議」一事，但表示「沒有這件事」，他說：「因為南韓所做的負面行為，日本和南韓的關係已經來到了很嚴重的狀態。」他並重申立場不變，呼籲南韓採取有建設性的行動。

一位南韓青瓦台官員表示，日、韓、美3方都透過不同管道努力，希望解決爭議。

南韓最高法院去年做出裁決，日本企業須賠償第二次世界大戰強制徵用的南韓勞工，使東京本月稍早對數項出口至南韓的化學品進行管制，包括半導體用光阻劑、高純度蝕刻氣體氫氟酸，及用於有機發光二極體（OLED）面板的含氟聚醯亞胺（PI）。

隨著日韓皆威脅採取貿易限制措施，可能影響全球半導體的供應鏈，日韓關係降至1965年正常化後的最低點。（實習編譯：徐子苓/核稿：徐崇哲）

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