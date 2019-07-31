美擱置對台F-16軍售？ 葛萊儀：下一案會批准

2019-07-31 21:42

〔即時新聞／綜合報導〕美媒昨（30）日報導，3名美國國會議員指出，對台軍售F-16戰機一案不宜推遲。美國戰略暨國際研究中心（CSIS）資深亞洲顧問葛來儀（Bonnie Glaser）則確信，F-16將是下一項川普政府批准的對台軍售案。

據《紐約時報》報導，3名國會議員表示，數名貿易顧問向美國總統川普提出異議後，美國暫時延宕對台出售新型F-16戰機案。共和、民主兩大黨議員對此砲轟，認為對台軍售不應延遲，否則軍售案有作為美中談判籌碼之一的疑慮，或是美府企圖避免軍售案影響協議的可能。

美國戰略暨國際研究中心資深亞洲顧問葛來儀對此發表評論，「川普曾批准3件台灣的軍售要求」，她相信F-16軍售案將是下一項獲得美方批准的軍售項目。

美國國務院本月初批准了108輛M1A2T戰車、250枚可攜式刺針防空飛彈等對台軍售案，共27億美元，對於我國向美方正式提出採購F-16V戰機，外交部今（31）日指出，我方持續就該案與美方保持密切協調聯繫，美方目前正在進行相關審查程序。

⁦@ewong⁩ I believe the Trump administration has approved 3 arms requests by Taiwan. F16Vs will be the 4th. https://t.co/pzRJEVv7Ci — Bonnie Glaser / 葛來儀 （@BonnieGlaser） July 30, 2019

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