美擱置對台F-16軍售？ 葛萊儀：下一案會批准

2019-07-31 21:42

〔即時新聞/綜合報導〕美媒昨(30)日報導,3名美國國會議員指出,對台軍售F-16戰機一案不宜推遲。美國戰略暨國際研究中心(CSIS)資深亞洲顧問葛來儀(Bonnie Glaser)則確信,F-16將是下一項川普政府批准的對台軍售案。

據《紐約時報》報導,3名國會議員表示,數名貿易顧問向美國總統川普提出異議後,美國暫時延宕對台出售新型F-16戰機案。共和、民主兩大黨議員對此砲轟,認為對台軍售不應延遲,否則軍售案有作為美中談判籌碼之一的疑慮,或是美府企圖避免軍售案影響協議的可能。

美國戰略暨國際研究中心資深亞洲顧問葛來儀對此發表評論,「川普曾批准3件台灣的軍售要求」,她相信F-16軍售案將是下一項獲得美方批准的軍售項目。

美國國務院本月初批准了108輛M1A2T戰車、250枚可攜式刺針防空飛彈等對台軍售案,共27億美元,對於我國向美方正式提出採購F-16V戰機,外交部今(31)日指出,我方持續就該案與美方保持密切協調聯繫,美方目前正在進行相關審查程序。

⁦@ewong⁩ I believe the Trump administration has approved 3 arms requests by Taiwan. F16Vs will be the 4th. https://t.co/pzRJEVv7Ci