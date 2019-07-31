大海獅遭座頭鯨「一口吞」險死 驚險瞬間網路瘋傳

2019-07-31 16:30

〔即時新聞／綜合報導〕美國一名海洋生物學家兼野生動物攝影師，近日在加州蒙特利灣（Monterey Bay）捕捉到驚人一幕，一頭海獅在捕食小型魚類時，不慎遭一頭巨大座頭鯨從下方「一口吞」，而海獅驚駭的神情亦全被鏡頭記錄下來。幸好這頭可憐的海獅最終順利逃脫，並未葬身鯨腹。

綜合外媒報導，美國野生動物攝影師戴克（Chase Dekker）近日在蒙特利灣進行賞鯨之旅，在他的鏡頭下，一頭巨大的座頭鯨張大嘴巴，從海中陡然冒出水面，但這次落入牠口中的，不僅是平時吃慣了的美味鯷魚群，竟還有一頭不明究裡的海獅。

戴克憶述，自己目睹此情景時興奮地大喊大叫，無暇檢查照片是否拍好，他解釋說，海獅與座頭鯨因目標獵物類似，常出現在相同水域，但過去從未親眼目睹座頭鯨大口將海獅吞下，遑論以鏡頭捕捉此瞬間。

戴克接著將這次經驗形容作「一生一次的畫面」，他打趣說，這頭撿回一命的海獅逃離鯨口並落回海中後立刻逃到開闊水域，「想必擁有了真實的瀕死經驗」（jonah experience）。

戴克日前將照片與經過發布在個人Instagram上，如此清晰且罕見的畫面震撼無數網友，如今已成為網路上最熱門瘋傳的圖片之一，有不少人認為，這張照片應獲選年度野生動物照，還有人將照片中的海獅誤認為海豚，擔心這頭「可愛的海豚」在過程中受到傷害，反遭其他網友訕笑。

其實，座頭鯨體型雖巨大，對海獅卻無犯意也不易發生誤食，這是因為前者屬濾食性動物，其攝食方式是透過張大嘴巴含入大量海水，將海水中的磷蝦、浮游生物或小型迴游性魚類濾出並吞入腹中，其食道直徑僅約為葡萄柚至香瓜般大小，無法吞下諸如海獅等大型哺乳類動物。

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