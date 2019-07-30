美警宣導交通規則 攔車送飲料券被批擾民

2019-07-30 22:11

〔編譯管淑平／綜合報導〕開車族看到閃著燈的警車示意停車，通常都提心吊膽擔心犯了哪一條交通法規，要被開單。最近美國亞利桑那州警方為了鼓勵民眾遵守交通規則，改發免費飲料兌換券，不過此舉立刻被批評，沒事攔下遵守規則的駕駛人，不僅擾民，也侵犯憲法保障的權利。

亞利桑那州坦佩市（Tempe）今年1月發生員警盤查一輛可疑車輛時，一名14歲少年棄車逃跑遭員警開槍擊斃，事後發現少年身上拿的是假槍，引起民眾不滿，造成該市警民關係緊張。因此，當地媒體一得知當地警察局這項「正面開單運動」，忙著為警方宣傳。

不過，許多人不但不領情，還批評警方攔下沒有違法的駕駛人，侵犯憲法第四修正案所訂禁止無理搜查，而且會造成駕駛人極大壓力，根本不值得為了一杯1、2美元的飲料如此擾民。

坦佩市警察局29日出面澄清，媒體的報導誤解了，警方這項運動的目標不是汽車駕駛人，而是行人、單車或機車騎士，例如員警看到騎士戴安全帽騎車、或者行人遵守法規安全過馬路，就會給他們一張兌換券，對其守法表達感謝。

警察局長莫爾（ Sylvia Moir）在推特發文說，「不要再火大了—媒體搞錯了！坦佩市警局不是要攔下駕駛人發兌換券，我們無意為此攔停或者扣押民眾。拜託一下！」

不過，外界對警方這項好意措施的初步反應，也顯示出對近年時傳警方在路上隨機攔下駕駛人，在駕駛人一陣緊張、不知所措後，送出感恩節火雞、耶誕節禮物或者100元現金等「驚喜」舉動的反感，認為這是警方宣傳手法，就算出於好意，也侵犯民眾憲法權利。

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