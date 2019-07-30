挺「全港大三罷」 杜汶澤：誰上班就開除誰

2019-07-30 21:21

〔編譯陳成良／綜合報導〕香港反送中行動持續延燒，有香港網友發起，8月5日「全港大三罷」活動，要罷工、罷課、罷市，港星杜汶澤也宣布，他的公司將會響應，他還在臉書貼文表示，如果有人準時上班，沒有盡到社會責任，將會被處分。他聲明，公司職員「邊個返工炒邊個（誰上班就開除誰）」。

杜汶澤旗下公司「喱騷Chapman To's late show」的小編也在粉絲頁PO文表示最近可能都要請假：「心裡有點不舒服～看來要同CEO請假，不返一天工作（一天不上班）來好好調理情緒啦」暗示可能會參與罷工活動。

此外，中國港澳辦29日罕見就香港局勢舉行記者會，長達45分鐘的發布會，只有兩名發言人「照稿宣讀」。當天杜汶澤似乎有先見之明。早在記者會開始前三小時，他就在臉書PO一張睡大覺的照片，並寫道：「久經訓練後，國務院也好，妓院又好，香港人已經無甚興趣聽你的記者會。」他還留言叮囑同事，如果他睡的時間超過了記者會，請不要打擾和叫醒他這個CEO。

逗趣的是，公司員工偷拍下他在電視機前的椅子上仰天熟睡的相片，放在facebook上分享，還配文道︰「你這個乖CEO ，真的是睡著了喲……」短短幾小時，就有近一萬多個按讚，逾千條留言。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法