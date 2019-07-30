稱大部分明星都很笨 港星杜汶澤豪氣：香港到處有錢賺！

2019-07-30 20:44

〔即時新聞／綜合報導〕港星杜汶澤2014年因為在社群網站發文聲援太陽花學運，慘遭中國「封殺」，不過他仍持續不停支持社會運動，並豪氣的表示，香港到處都有錢賺，中國封殺不了他；此外，他也指出香港人有種迷信，希望公眾人物替他們發聲，「這種期望實在太大了」！他表示，大部份藝人都是學歷低，知識水平低、情緒混亂、社會意識低的一群人，「你想讓他們幫你什麼」？

根據《眾新聞》 報導，杜汶澤表示，香港人有種迷信，希望公眾人物替他們發聲，但杜汶澤認為，但他覺得這種期望太大了，「大部份藝人都是學歷低、知識水平低、情緒混亂、社會意識低的一群人，你想讓他們幫你什麼？他只知道法拉利又出了什麼新款式而已啊」。

對於藝人譚詠麟、鍾鎮濤日前站台撐警，許多人認為阿倫（譚詠麟）「變了」。杜汶澤說，「阿倫只關心每天要吃什麼，你看一下他的肚腩，他們就是典型的廢人」。杜表示，藝人唱的歌好聽跟藝人的人格未必有關係；他也質問「你真的認識他嗎？說不定他人就一直是這樣」。

杜汶澤指出，鍾鎮濤也說過，他不明白現在年輕人在講什麼，「你不認識他，我認識，他人很nice、心地好，但是是個很蠢的人」。杜汶澤說，明星不需要聰明，「他長的帥、會唱歌而已啊」！杜汶澤也表示，大部分的明星都是笨的，「聰明的都去做生意了，你看古天樂」。

杜汶澤：他們封殺不了我

杜汶澤說，香港大部分電影都要靠中國市場，自己被封殺前原本一年有7、8部戲，片酬每片約400萬，一年可以賺到3000多萬，「被封殺五年，至少少了一億」，不過他也一直告訴自己「不要這樣想」，不要想「少賺了一億」，而是「不去賺那個一億」。

杜汶澤說，遭大陸封殺五年，自己早就習慣了。他和藝人吳君如香港的電台做節目，雖然一個月賺的沒比當演員多，但是也吃好住好、衣食無缺。2018年3月，杜汶澤也開設網站「杜汶澤喱騷」，目前有74萬人按讚，並獲得廣告贊助。

杜汶澤舉香港藝人、電視節目主持人林盛斌為例，他稱林沒有在中國拍過戲，在中國也沒幾個人認識。但林也是戴勞力士、開賓士、住豪宅，「所以香港到處都有錢賺，幹嘛要這樣妄自菲薄？」杜汶澤最後也說，中國「沒辦法封殺他」。

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