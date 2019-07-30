巴西監獄暴動57死、16人慘被斬首 傳頭顱被當球踢

2019-07-30 11:17

〔即時新聞／綜合報導〕巴西再度發生大規模監獄暴動事件，當地時間29日上午7點（台灣時間昨晚間6點），巴西巴拉州（Para）的阿塔米拉區域矯正中心（Altamira Regional Recovery Center）發生暴動，兩個幫派衝突，造成至少57人死亡，其中有16人被斬首，受害者頭顱被對方當球踢慶祝。

據《路透》報導，巴西阿塔米拉區域矯正中心發生暴動，兩大幫派發生衝突，同時有人縱火，企圖阻止執法人員入內，2名獄警當還被挾持當人質，最後平安獲釋，整起暴動到中午前後才結束，造成至少57人死亡，大多數罹難者都是被燒死，但有16人慘遭斬首，網路上傳出當時監獄的監視器畫面，看到被斬下來的頭顱被人當球踢，慶祝幹掉對方，不過《路透》表示目前無法證實影片真實性。

報導指出，巴西監獄早就爆滿，在30年內暴增8倍，目前已經關押75萬名囚犯，是世界第三多，導致問題層出不窮，從幫派群毆搶地盤、逃獄、暴動等大小事不斷，而許多人在監獄內仍能遠端控制組織，持續從事非法勾當，無礙他們的犯罪帝國運作。

亞馬遜州（Amazonas）在今年5月才發生監獄暴動致55死，巴西司法部長2月提出一項法案，要提高監獄暴動刑罰跟隔離犯罪頭目，但在國會上被擱置至今，法案毫無進展。

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