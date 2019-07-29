發大財！靠拍賣遺物 阿姆斯壯兒子狂賺5億元

2019-07-29 11:10

〔即時新聞／綜合報導〕史上第一位登上月球的太空人阿姆斯壯（Neil Armstrong）經外媒踢爆疑似因醫療疏失死亡，醫院賠償了阿姆斯壯遺族近600萬美金（約新台幣1億8000千萬）的和解金。而阿姆斯壯前妻的兩個兒子除了拿到大部分的和解金以外，近年更靠拍賣他的遺物賺進1670萬美元（約台幣5.24億元）。

綜合媒體報導，阿姆斯壯第一任妻子所生的2名兒子瑞克（Rick Armstrong）和馬克（Mark Armstrong）從去年開始舉行多場拍賣會，販售父親各式各樣的遺物，包括曾帶上月球的美國國旗、穿過的太空服、甚至童年玩過的玩具和他簽過的成績單，拍賣價格達到1670萬美元。對此，阿姆斯壯的其他親戚、同事都十分不滿，因為「阿姆斯壯一生都十分厭惡用他的名聲賺錢」。

報導指出，阿姆斯壯生前不喜靠名利賺錢，拒絕別人將他當作偶像崇拜，當知道有人會販賣他的親筆簽名後，就不再替別人簽名。曾有理髮師留下他的頭髮販售，他要求理髮師將頭髮還給他，或將獲利的3000美元（約新台幣9.3萬元）捐給慈善機構。阿姆斯壯前私人律師說「他從未覺得自己特別了不起，他認為不是數百人的努力，他不會成為站上月球那個人」。

據報導，這個拍賣會引起相當大的爭議，阿姆斯壯第二任妻子就未提供任何遺物拍賣，而是將出借及捐贈給史密森國家航太博物館，也未去爭取醫療疏失和解金，並拒絕對這個拍賣會做出評論。但開辦拍賣會的馬克和妻子對此表示，他們向博物館捐獻200萬美元的現金和文物，也成立一個非營利環保組織，繼承父親的遺志，對世界做出貢獻。

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