反送中》728集會成「大遊行」 警射催淚彈、舉橙旗（不斷更新）

2019-07-28 19:29

首次上稿 18:17

更新時間 19:29

〔即時新聞／綜合報導〕港人原訂今（28）日下午於上環發起遊行，但遭警方反對，僅允許於原遊行起點中環遮打花園進行集會。下午3時，集會人士走上馬路往原定遊行終點的中山公園、灣仔警察總部及銅鑼灣的方向並且分作多股人馬前進。目前在西區警署、近中聯辦處，有警民對峙的情況，警方已施放催淚彈並舉起橙旗。

【19:16】根據「民間人權陣線資訊頻道」消息，西環現場，有人從樓上朝是民丟擲玻璃，警方發射的催淚瓦斯飄到了3樓高。

【19:15】根據香港「獨立媒體」報導，警方再度於西環警署附近的干諾道西以及德輔道西兩邊發射多枚催淚彈。

【19:04】西區警署警方舉起橙旗，警告將會開槍，並且開始向前推進。

【18:54】西區警署外警方在示威者沒有衝擊警察防線的情況下舉起黃旗，隨後舉起黑旗。並且施放催淚彈。

【18:36】西區警署外警力不斷增強，警方要求現場的記者保持距離，警方將有所行動。

【18:31】有示威者經過香港會議展覽中心，該地正在舉辦動漫電玩節，有民眾向市民加油打氣，亦加入示威者呼喊口號的行列。會場保安並沒有阻攔，經詢問後指引示威者方向，示威者在會場外的金紫荊廣場地上，噴了「光復香港，時代革命」的字句後轉往他處。

【18:15】根據「立場新聞」報導，西區警署外，有區議員與在場與警員交涉，表示周圍有很多養老院，不適合施放催淚氣體清場。綜合香港媒體報導，目前周圍有大批居民圍觀。警方防線對面的示威者，以雨傘和鐵馬構築防線。

【18:11】香港眾志表示，在干諾道西天橋警察防線前，眾志主席林朗彥及其成員兩人上前了解情況正要離開時，突有員警表示，不能讓人離開，一定要逮捕。其後兩人被帶到旁邊搜身。經員警警告馬上離開示威區後，獲准放行。

【17:53】根據「立場新聞」報導，速龍小隊抵達西區警署外警方防線，部分人員配有長槍。

【17:35】根據「立場新聞」報導，有示威者在西環西區警署外與警方對峙，警方一度出示黃旗，並戴上防毒面具戒備。

【17:34】根據「香港電台」報導，位於中聯辦外，有大批鎮暴警察築起人牆。

【17:20】根據香港「獨立媒體」報導， 早前在警總外聚集的人決定全數撤離，並表示將四處拜訪各處的政府大樓。該批群眾先抵達稅務大樓，並以噴漆在大樓外牆塗上「光復香港 時代革命」等字句。

【17:11】根據「立場新聞」報導，有示威者循干諾道往中聯辦方向前進，現場有持長盾防暴警員戒備。

【16:33】根據香港「獨立媒體」報導，有近200名示威人士走入警察總部旁的軍器廠街，並於天橋出口處路面停留，高喊「黑警 屌你老母」等口號。目前警總已將水馬上鎖，並開始注水加固。

【16:22】根據香港「獨立媒體」報導，遊行人士自發遊行至銅鑼灣。隊伍領頭到達銅鑼灣鵝頸橋，群眾高喊口號：「黑警可恥！」「光復香港，時代革命」、「收皮」及「還我遊行自由」。媒體「USP」指出，警方在遮打花園攔查車輛並且搶走車鑰匙的事件，導致集會人士跟隨該輛私家車輛，走上馬路的原因。

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