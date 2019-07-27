中國最大清真寺徹底紅化 回族穆斯林凝聚力遭瓦解

2019-07-27 12:38

〔即時新聞／綜合報導〕中國國家主席習近平修憲並獲得終身任期後，中國打壓宗教力道陡然增大，外媒披露，當局持續對回民穆斯林的信仰進行「中國化」改造，如今就連被視為「伊斯蘭經最高學府」、東關清真的教長都被政府撤換，宣告紅色勢力已全面入侵。

長期揭露中國人權問題的《寒冬》雜誌今天刊文指出 ，中國西北四大清真寺之一，青海西寧市東關清真大寺曾是全國禮拜信徒最多的清真寺，在中國穆斯林眼中有無上崇高的地位，然而，隨著當局推動「伊斯蘭教中國化」，如今的東關清真大寺教長由中共心腹人員馬躍祥出任，意味著這座具有重大意義的清真寺已徹底淪陷。

當地穆斯林表示，新任教長馬躍祥曾擔任青海省政協民族和宗教委員會副主任，基本上就是當局的人馬，他出任教長後數次親自講道，但內容與伊斯蘭教義及該教聖典《古蘭經》明顯不符，現場絕大多數穆斯林「根本聽不下去」，紛紛轉而投向周邊清真寺做禮拜，該寺信徒人數頓時大減。

報導稱，中國政府此一作法已起了分化回族及瓦解穆斯林凝聚力的作用，分析指出，當局先是藉著削減東關清真大寺信徒人數「化整為零」，接著來將對周邊清真寺進行「各個擊破」，最終將可望徹底鎮壓回族穆斯林，並完成伊斯蘭教「中國化」的階段性目標。

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