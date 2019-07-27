菲律賓連兩次規模5以上地震 大量建築倒塌、至少5死

2019-07-27 09:57

〔即時新聞／綜合報導〕菲律賓北部呂宋海峽在今日清晨連續發生兩次規模5以上的強烈地震，菲律賓最北方巴丹群島（Batanes）大量民房、建築物倒塌，至少5人死亡，9人輕重傷。

綜合媒體報導，菲律賓最北方巴丹群島今日清晨發生連續兩次規模5以上的地震，目前沒有發布海嘯警報。據美國地質調查局，地震規模在5.4到5.9之間，震源深度僅9.1公里，屬於極淺層地震；菲律賓地震局表示第二次地震規模為6.4。當地許多建築物倒塌，現全島因電力線的損壞處於停電狀態，目前估計已造成5人死亡，9人輕重傷。

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