繞台演訓？中國4艘軍艦穿越宮古島海域

2019-07-27 09:38

〔即時新聞／綜合報導〕日本防衛省表示，海上自衛隊第5航空群的P-3C獵戶座海上巡邏機，以及佐世保地方隊的佐世保多用途支援艦，於宮古島海域發現4艘中國軍艦，正航向太平洋演訓，之後會原路返回中國母港或繞台演訓？仍有待觀察。

統合幕僚監部公開的資料顯示，這4艘軍艦包括江凱II級飛彈護衛艦大慶號、日照號，以及旅洋III级飛彈驅逐艦西寧號、呼倫湖號補給艦。

日方指出，中國軍艦在宮古島北方約240公里處被監測到之後，隨即南下航行穿越沖繩與宮古島之間的海域，朝著太平洋前進。

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