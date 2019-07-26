看男神《好萊塢》前不可不知！竟與美國60年代邪教有關…

2019-07-26 23:36

〔即時新聞／綜合報導〕名導昆汀‧塔倫提諾新作《從前，有個好萊塢》週三（24）上映，強大卡司陣容，李奧納多狄卡皮歐、布萊德彼特、瑪格羅比等大咖同台較勁。但進入影院前，若先具備美國60年代惡名昭障的邪教組織「曼森家族」的背景知識，觀影體驗會更佳。

美國知名導演昆汀‧塔倫提諾（Quentin Tarantino）最新力作《從前，有個好萊塢》，台灣週三（24）領先全球上映，強大卡司陣容，包括李奧納多狄卡皮歐、「小布」布萊德彼特、以及「小丑女」瑪格羅比，令影迷興奮不已。但在進影院觀賞前，必須先具備美國洛杉磯60年代惡名昭障的邪教組織「曼森家族」（Manson Family）的背景知識，更可掌握《從前，有個好萊塢》片中細節和彩蛋。

「曼森家族」由查理‧曼森（Charles Manson）創立，他早年在獄中接觸了山達基教（Scientology）和美國1960年代盛行的嬉皮文化，出獄後利用這些元素建構自己的世界觀，吸收年輕的白人青年，宣稱自己為「救世主」。

曼森利用酒精、毒品控制這幫信徒，並領導眾人集體住在一座牧場中，過著頹廢的生活。他甚至說服眾人，美國社會將發生黑人與白人之間的種族戰爭，只有身為他的信徒才能倖存，最終指使信徒在1969年8月9日虐殺了當時懷胎8個月的女演員莎朗‧泰特（Sharon Tate），後犯下其他多起命案，震驚美國社會。

經過專家長期的研究和調查，事實顯示曼森只是渴望吸引大眾目光的反社會份子，其具有音樂才華但不受重視，所以指使信徒殺害與其音樂事業直接或間接有關聯的人，並非是為了挑起種族戰爭或他聲稱的「末日預言」。

據本報報導，83歲的曼森2017年已於加州獄中過世；當時年僅19歲，組織中年輕的女兇嫌萊斯利·范侯登（Leslie Van Houten）遭判無期徒刑後，今年2月第三度爭取保釋失敗。

據公開資訊，在昆汀新作《從前，有個好萊塢》中，莎朗‧泰特一角即由澳洲知名女星瑪格‧羅比（Margot Robbie）飾演，至於劇情將如何發展，只待觀眾進戲院揭曉。

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